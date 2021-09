Kurz vor Testspiel-Anpfiff: Schweiz-Kapitän Granit Xhaka positiv auf Coronavirus getestet

Granit Xhaka, der Schweizer Nationalmannschafts-Kapitän, ist kurz dem Anpfiff des Testspiels gegen Griechenland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Schweizer Verband am Mittwochabend mit. "Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde", teilte der SFV mit. Ein Schnelltest beim 28-Jährigen war zunächst negativ ausgefallen, "der anschließend sicherheitshalber vorgenommene PCR-Test lieferte am Abend ein positives Resultat zutage", hieß es.

