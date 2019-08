Kurz vorgestellt: Das sind RB Leipzigs Gruppengegner in der Champions League

Leipzig. Es ist die wohl ausgeglichenste Gruppe, die RB Leipzig bei der Champions-League-Auslosung am Donnerstag in Monaco erwischte. Duelle mit Benfica Lissabon und Olympique Lyon sowie ein Wiedersehen mit Zenit St. Petersburg stehen auf dem Plan. Ein Weiterkommen, mindestens aber ein Überwintern im europäischen Wettbewerb sollte drin sein, auch wenn Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Abend vor einem "trügerischen Los" warnte.

Zenit St. Petersburg

Auf ein Wiedersehen mit dem russischen Meister Zenit St. Petersburg kann sich RB freuen. Bereits im März 2018 waren die Rasenballer zu Gast in der nördlichsten Millionenstadt der Welt, damals noch unter Regie von Ralph Hasenhüttl. Ein 1:1 reichte RB damals nach 2:1-Hinspielsieg zum Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Seitdem hat sich bei Zenit, bei dem der russische Gasriese Gazprom seit 2005 die Aktienmehrheit hält, einiges getan. Roberto Mancini, der damalige Trainer, ist inzwischen italienischer Nationalcoach. Aktuell steht Sergey Semak an der Seitenlinie, und mit dem Brasilianer Malcom konnte in diesem Sommer der Rekordtransfer des Vereins präsentiert werden. 40 Millionen Euro überwiesen die Russen an den FC Barcelona, der den 22-Jährigen gern ziehen ließ. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt in der Zarenstadt. Seit Jahren hat der Verein Probleme mit Teilen seiner Fans. Rechte Hooligangruppen, die sich offen gegen die Verpflichtung von schwarzen und homosexuellen Akteuren aussprechen, sorgen immer wieder für Eklats. Auch Malcom bekam diese Abneigung bei seinem Debüt zu spüren. Plakate in der rund 70.000 Zuschauer fassenden Gazprom-Arena zeigten den Unmut über seine Verpflichtung.

Olympique Lyon

Nach dem Ausscheiden aus der Europa League 2018 gegen Marseille, wartet nun mit Olympique Lyon der nächste Hochkaräter aus Ligue 1 auf die Roten Bullen. Der Arbeitgeber von Stars wie Memphis Depay, Moussa Dembélé und Bertrand Touré musste sich, nachdem man von 2001 bis 2008 als Serienmeister in Frankreich die Liga überragte, in den vergangenen Jahren stets hinten einreihen, wenn es um die Vergabe der Meistertitel ging. Der letzte Titel datiert aus dem Jahr 2012. Damals wurde OL Französischer Pokalsieger. Während Olympique bei den Frauen das non plus ultra im europäischen Fußball ist und Stars aus ganz Europa anzieht, nutzten Fußball-Größen wie Karim Benzema und Michael Essien den Verein lediglich als Sprungbrett.

Benfica Lissabon

Was Red Bull Salzburg für RB Leipzig ist, ist Benfica Lissabon für ganz Europa. Ein Ausbildungsverein par excellence. Axel Witsel, Angel Di Maria, Renato Sanches – immer wieder schaffen junge Talente den Sprung vom portugiesischen Rekordmeister auf die große internationale Bühne. Dabei kann Benfica selbst mit einer riesigen Palette an Erfolgen aufwarten. 36 Mal Meister, 26-facher Pokalsieger, zweimal Europapokalsieger der Landesmeister – lang zurück liegen diese internationalen Erfolge. Zuletzt nah dran am großen Coup war man 2014. Damals unterlagen die Portugiesen dem FC Sevilla erst im Elfmeterschießen. Die Fans des Traditionsklubs lässt diese Misere so ratlos zurück, dass man auf übernatürliche Erklärungen zurückgreift. So prophezeite der ehemalige Trainer Bela Guttmann im Ärger über seine Entlassung, Benfica würde die nächsten 100 Jahre keine europäischen Titel mehr gewinnen – der Guttmann-Fluch war geboren. Fluchen werden die Fans auch über die steten Abgänge ihrer Publikumslieblinge. So verabschiedete sich Joao Felix – als potenzieller Erbe Cristiano Ronaldos Hoffnungsträger für ganz Portugal – in Richtung Madrid. 126 Millionen Euro legte Atletico auf den Tisch. Eine Summe, die dem einen oder anderen Anhänger vielleicht über den Abschiedsschmerz hinweg hilft. Leon Heyde

