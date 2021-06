Kurz zusammengefasst: Aktuelle Transfergerüchte rund um RB Leipzig

Leipzig. Sommerpausenzeit ist Gerüchtezeit: Wer kommt oder geht, diese Fragen bewegen Fans und Medien. In den vergangenen Tagen kochten in Sachen RB Leipzig vor allem Infos zum Trainerstab und möglichen Neuzugängen hoch. Wir haben die Personalien kurz zusammengefasst.

Achim Beierlorzer: Stichwort Co-Trainer – ein möglicher Ersatz für Zembrod (und Toppmöller) könnte in Achim Beierlorzer gefunden sein. Verschiedene Medien berichteten in dieser Woche, der 53-Jährige würde an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Bei RB arbeitete er ab 2014 in verschiedenen Teams, übernahm 2015 übergangsweise die Profis und gehörte 2015/17 zum Trainergespann unter Ralf Rangnick. Zuletzt arbeitete Beierlorzer an der Seitenlinie des FSV Mainz 05, wo er nach internen Querelen im Herbst 2020 seinen Platz räumen musste.