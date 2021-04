Kurzarbeit bei Lok Leipzig wird zurückgefahren - Im Halbfinale gegen Dynamo Dresden?

Leipzig. Der Kader für die kommende Saison nimmt beim 1. FC Lok Leipzig immer klarere Formen an. So wurde am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Tom Nattermann bekannt gegeben. Im letzten Sommer vom SV Babelsberg nach Probstheida gewechselt, konnte der Mittelstürmer anfangs nicht überzeugen – Fitness und Selbstvertrauen waren nicht bei 100 Prozent.

Anzeige