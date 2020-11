Kuwait statt Mallorca: Markkleebergerin gelingt der große Bowling-Wurf

Markkleeberg. Eigentlich wollte Ines Kuba ihren diesjährigen Sommerurlaub auf Mallorca verbringen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte dies. „Aufgrund der ganzen Lage haben wir ihn abgesagt“, blickt sie zurück. Nun hatte sie plötzlich Zeit für weitere Hobbys. Dazu gehört auch das Bowling. Die 52-jährige, die in Hartmannsdorf bei Markkleeberg wohnt, meldete sich kurzerhand für die „German Open“ – einem Ranglistenturnier in Wildau bei Berlin – an, und landete dort den größten Wurf ihrer Karriere. Sie gewann das gesamte Frauenturnier und löste somit das Ticket zum World Cup, der im Oktober 2021 in Kuwait stattfinden soll. Anzeige

Sieg gegen Deutschlands Aushängeschild

„Kuwait gegen Mallorca ist im Endeffekt natürlich ein netter Tausch der Reiseziele“, sagt die Amateursportlerin, die vor der Coronapause für den Crimmitschauer Bowlingclub aktiv war und ab dieser Saison für die Markkleeberger Boogie Pins an den Start geht. „Doch mit dem Ziel, das gesamte Turnier zu gewinnen, bin ich nicht nach Wildau gefahren.“ Nach gesundheitlichen Problemen war es ihr zweites Ranglistenturnier überhaupt. „Im August lief es bei einem Wettkampf in Jena schon ganz gut“, erinnert sie sich. In Wildau dann noch besser: In ihrer Ranglistenklasse, in denen die Spielerinnen nach den Durchschnittswerten der Vorsaison klassifiziert werden, wurde sie Gesamtzweite. Damit waren ihr 300 Euro Preisgeld sicher.

„Da aber die Siegerin unserer Klasse noch nicht volljährig war und somit nicht zum World Cup fliegen darf, bin ich für das Superfinale nachgerutscht“, sagt Ines Kuba. Sie setzte sich danach immer gegen höher eingestufte Spielerinnen durch. Im Halbfinale bezwang sie Julia Herz aus Berlin, im Finale besiegte sie als Regionalklasse-Spielerin sogar Deutschlands Aushängeschild Birgit Noreiks, die 2008 Weltmeisterin im Doppel wurde und fünffache deutsche Einzelmeisterin ist.

Eien gute Linie gefunden

Über zwei Spiele hatte sie am Ende 15 Pins mehr vorzuweisen als die erfahrene Spitzenspielerin aus Schleswig-Holstein (359:344). Die Hartmannsdorferin bekam damit das Ticket zum World Cup nach Kuwait. „In Dubai war ich schon einmal privat, aber in Kuwait noch nicht“, sagt sie. Die Reise wird komplett vom Turniersponsor übernommen. Zudem bekam sie vom Ausrüster einen großen Pokal aus Glas sowie einen neuen Bowlingball, mit dem sie sich aber erst zurechtfinden muss. „Denn es ist ein Reaktivball. Mit so einem habe ich bisher kaum gespielt.“



Während der Großteil der Teilnehmer in Wildau die Bälle mit viel Rotation in einer Kurve nach hinten spielen (reaktive Spielweise), wirft Ines Kuba diese einfach geradeaus – und hat auf diese Weise überraschend gewonnen. „So habe ich damals angefangen und wenn man den Dreh gefunden und eine gute Linie hat, funktioniert es auch so.“ Bowling sei auch Kopfsache, das habe sich für sie besonders im Superfinale gezeigt. „Meine Gegnerin ist nach jedem Wurf zu ihrem Trainer gegangen und hat ihre Würfe analysiert. Ich hatte gar keinen, sondern nur meine Vereinskollegen und Freunde dabei“, sagt die Pharmareferentin für Veterinärmedizin. Am Ende hat sich diese innere Ruhe für die Außenseiterin ausgezahlt.