KV Wolfsburg: Umbau der Kegelbahn rettet die Bundesliga-Spielerlaubnis

Die Damen und Herren des KV Wolfsburg packen kräftig an, um sich auf die kommende Spielzeit in der 2. Bundesliga vorzubereiten. Die Vorbereitungen, die am zweiten April-Wochenende begannen, betreffen aber nicht die Mannschaften, sondern die Heimspielstätte. Die Kegelbahn in Reislingen wird saniert, Vereinsmitglieder reißen die Bahn selbstständig raus, um Kosten einzusparen. „Unsere Classic-Bahnen wurden 1974 gebaut und seither, abgesehen von den Stellautomaten, nicht grundlegend erneuert. Der Asphaltbelag, wie er bisher bei uns verbaut war, ist einfach nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht mehr den Ansprüchen an eine moderne Classic-Bahn“, sagt der 1. Vorsitzende Mathias Hähnel.

Anzeige