Kyereh rettet den FC St. Pauli: VfL Bochum gibt sicher geglaubten Sieg aus der Hand

Fast aus dem Nichts hat der VfL Bochum zum Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga einen bereits sicher geglaubten Heimsieg verschenkt. Der Ruhrpott-Klub gab gegen einen lange harmlosen FC St. Pauli nach einer über weite Strecken souveränen Vorstellung eine hochverdiente Zwei-Tore-Führung her und spielte noch 2:2 (1:0). Die Gastgeber waren vor immerhin 3500 Zuschauern im Ruhrstadion durch Robert Zulj (26.) und Simon Zoller (76.) in Front gegangen, Daniel Kofi Kyereh (84., 86.) glich für die Hamburger völlig überraschend noch aus.