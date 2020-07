Bericht: Mbappé kommt nach schlimmem Foul ohne Bruch davon - Champions-League-Einsatz noch offen

Auch Staatspräsident Emmanuel Macron wollte von Kylian Mbappé wissen, wie es ihm geht. Bei der Siegerehrung nach dem französischen Pokal-Endspiel erkundigte sich Macron beim Weltmeister, der sich nach dem 1:0-Sieg über AS Saint-Etienne am Freitagabend an Krücken zur Zeremonie im Stade de France quälte. „Es hat doch ein bisschen geknackt“, sagte Mbappé zum üblen Foul an ihm nach einer halben Stunde. In dem kurzen Zwiegespräch mit dem Staatschef konnte der 21 Jahre alte Fußballprofi aber noch nicht sagen, wie schwer sein rechter Knöchel verletzt ist. Mbappé und PSG hoffen, dass er nicht gebrochen ist.

Dies schien sich am Samstagmittag zu bestätigen. RMC-Journalist Mohamed Bouhafsi twitterte, bei Mbappé habe es am Morgen eingehende Untersuchungen gegeben. Diese hätten ergeben, dass es zwar eine erhebliche Verstauchung im rechten Knöchel gebe, Mbappé sich den Knöchel aber nicht gebrochen habe und auch keine Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden. Allerdings sei offen, ob Mbappé am 12. August wieder fit sei - dann spielt PSG im Viertelfinale der Champions League gegen Atalanta Bergamo.

Am Vormittag hatte der Weltmeister sich via Twitter für alle Nachrichten an ihn bedankt. "Das hat mich sehr berührt", schrieb der Stürmer zu einem Foto, auf dem er mit erhobenem Daumen lächelte. "Aufwachen als Sieger, es gibt kein besseres Gefühl", meinte Mbappé, "Küsschen an alle und ein schönes Wochenende". Eine Diagnose nannte er nicht.

Das Foul von Saint-Etiennes Kapitän Loic Perrin, der nach dem folgenden Getümmel schließlich die Rote Karte sah, hatte PSG-Trainer Thomas Tuchel noch lange nach dem Abpfiff erregt. Denn der deutsche Coach braucht Mbappé für das Finalturnier der Champions League in Lissabon, wo am 12. August Bergamo Gegner im Viertelfinale ist.

