Weltstar mit Ladehemmung: Frankreich rätselt über Torflaute von Kylian Mbappé

So ganz hat er es ja nicht verlernt. Es ist nur bereits einige Tage her, dass Kylian Mbappé traf: Im VIII. Bezirk von Budapest, genauer im Hidegkuti Nándor Stadion, benannt nach dem ungarischen Nationalspieler der Goldenen Elf, hob der Ausnahmespieler der französischen Nationalmannschaft den Ball bei einer Freistoßübung gefühlvoll gegen Ersatzkeeper Steve Mandada in den Winkel. Der Volltreffer ist glaubhaft von internationalen EM-Reportern dokumentiert, doch fließen Trainingstore dummerweise nicht in die offizielle Turnierstatistik ein. Da steht beim 22-Jährigen vor dem Achtelfinale Frankreich gegen die Schweiz in Bukarest (Montag, 21 Uhr/ZDF und Magenta TV) immer noch eine Null.

