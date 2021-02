PSG-Star Mbappé nach Hattrick gegen Barca: Pochettino hat die Arbeit von Tuchel fortgesetzt

Nach dem deutlichen Auswärtssieg beim FC Barcelona stehen die Chancen auf mindestens eine Rückkehr ins Viertelfinale gut. "Wir haben ein großes Spiel gemacht und sind sehr zufrieden", sagte Mbappé bei Sky. Er warnte aber auch: "Wir sind noch nicht durch, wir sind erst in der Halbzeit." Neben dem stark aufspielenden Stürmer (32./65./85. Minute) traf Moise Kean (70.) für PSG. Die Führung der Gastgeber hatte der ansonsten schwache Lionel Messi (27.) per Foulelfmeter erzielt.

Mbappé zeigte sich am Dienstagabend auch unbeeindruckt von Kritik an ihm. "Man muss diese Kritik nicht persönlich nehmen, das habe ich auch nie gemacht. Jeder Spieler in der Geschichte des Fußballs wurde kritisiert, auch Diego Maradona. So wird es auch Kylian Mbappé gehen. Ich gehe damit ganz gelassen um", sagte er.