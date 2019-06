Frankreich-Star Mbappé will innerhalb eines Jahres an EM und Olympia teilnehmen 

[Starstürmer und Weltmeister Kylian Mbappé](Starstürmer und Weltmeister Kylian Mbappé) hätte nichts gegen einen Doppel-Einsatz für Frankreich im Fußball-Sommer 2020. Laut Medienberichten würde der 20-Jährige gerne nicht nur für die Équipe Tricolore bei der EM spielen, sondern auch für die U21 bei den Olympischen Spielen in Tokio. Frankreichs Juniorenteam hatte sich am Dienstag durch den Halbfinal-Einzug bei der U21-EM die Olympia-Teilnahme gesichert.

Mbappé-Mitwirken bei Olympia ist extrem unwahrscheinlich

Ein Mitwirken Mbappés in Tokio ist aber sehr unwahrscheinlich. Die Sommerspiele beginnen am 24. Juli 2020 und damit nur zwölf Tage nach dem EM-Finale in London. Gegen eine Doppelbelastung seines Starstürmers dürfte Trainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain erhebliche Einwände haben.