"Zu 100 Prozent": PSG-Star Kylian Mbappé schließt Winter-Transfer zu Real Madrid aus

Im Achtelfinale der Champions League kommt es zum packenden Duell zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid, die Spiele finden am 15. Februar (in Paris) und am 9. März (in Madrid) statt. Die Möglichkeit, dass PSG-Star Kylian Mbappé in diesen Partien im Trikot der "Königlichen" auflaufen könnte, war zwischenzeitlich durchaus gegeben. Denn: Bereits im August soll Real für den französischen Nationalspieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, dem Vernehmen nach rund 200 Millionen Euro geboten haben.

Anzeige