Verwirrung um angebliche Mbappé-Verlängerung bei PSG: Mutter dementiert Mega-Vertrag

Im Weltfußball könnte eine der spektakulärsten Vertragsverlängerungen der jüngeren Geschichte kurz bevorstehen: Kylian Mbappé soll sich gegen einen Wechsel zu Real Madrid entschieden haben und bei Paris St. Germain bleiben wollen. Das berichtete die französische Zeitung Le Parisien am Donnerstagabend. Mbappé stehe demnach kurz davor, einen Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr zu unterschreiben. Das Blatt nannte auch die Mega-Zahlen des angeblichen Deals, über den grundsätzliche Einigung herrsche und der nur noch von Formalitäten abhänge. So soll der PSG-Superstar nicht nur einen Unterschriftsbonus in Höhe von 100 Millionen Euro kassieren, sondern jährlich auch noch 50 Millionen Euro Gehalt netto. Kurz nach Veröffentlichung dementierte die Mutter des 23-Jährigen jedoch eine Zukunfts-Entscheidung ihres Sohns.

Anzeige