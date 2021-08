Bericht: Kylian Mbappé lehnt neues PSG-Vertragsangebot ab – Richarlison als Transfer-Alternative?

Die jüngste Offerte der aus Katar alimentierten Pariser soll einen Fünfjahresvertrag mit einer Option auf eine sechste Spielzeit vorgesehen haben - Mbappé wäre somit bis 2027 an den Topfavoriten der französischen Ligue 1 gebunden. Der Haken: Das Gehalt soll dem Superstar nicht gepasst haben, dem Bericht zufolge wäre er nämlich trotz einer "erheblichen" Gehaltserhöhung hinter Neymar und Messi nur Spitzenverdiener Nummer drei - zu wenig für den variablen Angreifer, der bisher in 174 Spielen für PSG 133 Tore erzielen konnte. Er habe Sportdirektor Leonardo mitgeteilt, dass er das Angebot nicht anzunehmen gedenke. Sollte Mbappé nach Transferschluss am 31. August noch Spieler von Paris sein, will der Klub die Gespräche bis Januar doch noch zu einem positiven Ende bringen. Danach darf Mbappé frei mit anderen Vereinen sprechen. Das Ziel der Klubbosse um Nasser Al-Khelaifi bleibt jedoch klar: Mbappé soll bleiben.