Matchwinner Mbappé: Superstar führt PSG mit Doppelpack zu Sieg gegen Kovac-Klub AS Monaco

Mit einem Doppelpack von Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain souverän seinen Spitzenplatz in der französischen Ligue 1 verteidigt. Der Star-Stürmer traf am Sonntag per Foulelfmeter in der 12. Minute sowie in der 45. Minute zum 2:0 (2:0)-Heimerfolg von PSG gegen die AS Monaco.

Anzeige