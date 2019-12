Von Kylian Mbappé ignoriert? Bizarre Szene um PSG-Trainer Thomas Tuchel

Eigenartige Szene beim Sieg von Paris Saint-Germain gegen den HSC Montpellier! Der französische Meister führte bereits mit 3:1, als PSG-Trainer Thomas Tuchel sich in der 90. Minute entschied, Weltmeister Kylian Mbappé auszuwechseln. Der ehemalige BVB-Coach brachte Eric-Maxim Choupo-Moting ein, gerade als die Nachspielzeit anbrach. Nachdem die Pariser bis in die Schlussphase hinein in Rückstand lagen (nach einem Paredes-Eigentor) hatten Neymar (74.), Mbappé (76.) und Mauro Icardi (81.) nach Gelb-Rot für Mendes das Spiel in Überzahl binnen weniger Minuten auf den Kopf gestellt.