Bericht: Kylian Mbappé will PSG am Saisonende verlassen - Klub von Thomas Tuchel angeblich informiert

Stürmerstar Kylian Mbappé will Paris St. Germain einem Bericht der Sunday Times zufolge am Ende dieser Saison verlassen. Der französische Nationalspieler habe den Klub darüber informiert, dass er nur noch eine weitere Spielzeit für PSG spielen wolle und danach seine Karriere woanders fortsetzen werde, schreibt die britische Zeitung. Der 21-Jährige plane dem Vernehmen nach einen Wechsel in die englische Premier League oder in die spanische La Liga. Paris wolle einen Abgang Mbappés aber verhindern und habe bereits mehrfach verbesserte vertragliche Konditionen angeboten.