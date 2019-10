Bericht: Real Madrid will Transfer von PSG-Star Kylian Mbappé - Paris-Frust wegen Tuchel?

Sorgt Kylian Mbappé für das nächste Transfer-Theater bei Paris Saint-Germain ? Nachdem sich die Wechsel-Posse um PSG-Superstar Neymar im Sommer über mehrere Monate zog, stellt die spanische Zeitung "AS" nun den nächsten Spieler ins Paris-Schaufenster. Nach Informationen des Blattes hat Spanien-Topklub Real Madrid konkretes Interesse an einem Sommer-Transfer Mbappés. Der Klub von Trainer Zinedine Zidane soll demnach "besessen" davon sein, den 20 Jahre alten Weltmeister und WM-Torschützenkönig von 2018 zu verpflichten.

Transfer zu Real Madrid? Mbappé soll Wunschspieler von Präsident Perez sein

Jetzt soll die Mbappé-Galavorstellung in der Champions League am Dienstag gegen Club Brügge für noch größere Begeisterung bei den Real-Verantwortlichen gesorgt haben. Der französische Superstar wurde beim 5:0-Sieg bei den Belgiern erst in der 52. Minute von Trainer Thomas Tuchel eingewechselt - und erzielte nicht nur drei Tore, sondern bereitete auch einen weiteren Treffer vor. Mit seinen 17 Champions-League-Toren ist Mbappé sogar erfolgreicher als Barcelona-Star Lionel Messi, der die 15-Tore-Marke erst im Alter von 21 geknackt hatte.