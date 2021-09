PSG-Star Kylian Mbappé verletzt - Trainer Pochettino gibt Update: "Er hat sich den Knöchel verdreht"

Nach dem enttäuschenden Start in die Champions League droht Paris Saint-Germain ein Ausfall des französischen Weltmeisters Kylian Mbappé. Beim ersten gemeinsamen Königsklassen-Auftritt an der Seite von Superstar Lionel Messi wurde Mbappé kurz nach der Halbzeitpause des 1:1 beim FC Brügge angeschlagen ausgewechselt. „Er hat sich den Knöchel verdreht und hatte bereits Probleme an beiden Knöcheln“, sagte Trainer Mauricio Pochettino am Mittwochabend bei RMC Sport. „Wir werden am Donnerstag sehen, ob wir genauere Informationen haben werden.“

