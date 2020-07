PSG-Coach Tuchel wütend nach brutalem Foul an Mbappé: "Schiedsrichter hat unsere Spieler nicht geschützt"

Das brutale Foul an PSG-Superstar Kylian Mbappé überschattete das Finale des Coupe de France, welches PSG knapp mit 1:0 gegen AS Saint-Etienne gewinnen konnte. PSG-Coach Thomas Tuchel war nach der Partie entsprechend aufgebracht und gab dem Schiedsrichter Amaury Delerue eine Mitschuld für das sehr körperbetonte Spiel des Gegners. " Der Schiedsrichter hat unsere Spieler nicht genug geschützt ", kritisierte der ehemalige Dortmund-Coach auf der Pressekonferenz.

"Dies ist das dritte Spiel gegen Saint-Etienne und das dritte Rot, das sie in der ersten halben Stunde bestreiten. Es ist nicht, weil sie müde sind. Das sind keine guten Nachrichten für uns", erklärte der frustrierte Tuchel. Erst musste der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer nach 19 Minuten aufgrund von Hüftproblemen ausgewechselt werden, dann verletzte sich Stürmer-Star Kylian Mbappé nach einem Brutalo-Foul von Loic Perrin so schwer am rechten Fuß, das der französische Nationalspieler in der 33. Minute unter Tränen das Feld verlassen musste. Der Übeltäter sah für sein hartes Einsteigen nach Videobeweis die Rote Karte.