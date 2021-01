Kylian Mbappé bestätigt Vertragsgespräche mit PSG: "Gemeinsame Idee finden"

Kylian Mbappé beschäftigt sich aktuell wohl etwas intensiver mit seiner sportlichen Zukunft. Besonders Real Madrid brachten spanische Medien in den vergangenen Monaten mit dem Offensivspieler von Paris Saint-Germain in Verbindung. Doch eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wie der französische Nationalspieler nach dem 4:0 gegen HSC Montpellier in einem Interview mit TV-Sender Téléfoot erklärte, ist ein Verbleib bei PSG eine mögliche Option.

"Wir sprechen mit dem Verein, um eine gemeinsame Idee zu finden. Ich mache mir im Moment Gedanken, weil ich denke, dass wenn ich unterschreibe, dann ist es, um mich langfristig bei Paris Saint-Germain einzubringen", sagte Mbappé, der immer sehr glücklich in Paris sei und sich sehr wohl fühle: "Aber ich möchte darüber nachdenken, was ich die nächsten Jahre machen möchte, wo ich sein will. Ja, ich muss bald eine Entscheidung treffen, aber ich bin mitten in meinem Entscheidungsprozess."