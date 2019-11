Wechsel-Theater um Kylian Mbappé? Real-Madrid-Coach Zinedine Zidane reagiert auf PSG-Ärger

Die Aussagen von Zinedine Zidane, was seinen Transfer-Wunsch von Kylian Mbappé zu Real Madrid betrifft, kommen bei Paris Saint-Germain überhaupt nicht gut an. Das verdeutlichte PSG-Manager Leonardo zuletzt mit klaren Worten. "Es nervt ein bisschen, um ehrlich zu sein. Es ist kein guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen" , sagte der Verantwortliche des französischen Meisters.

Zidane über Mbappé: "Werden sehen, was passiert"

Zuvor hatte sich Real-Coach Zidane über einen möglichen Wechsel des franzsösischen Offensiv-Stars nach Madrid geäußert. "Im Moment ist er bei PSG, und wir werden sehen, was in der Zukunft passiert. Er hat immer gesagt, dass es sein Traum wäre, für Real zu spielen", meinte der Trainer der Königlichen am Dienstag.