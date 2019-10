L.E. Volleys machen mit Friedrichshafen kurzen Prozess 

Leipzig. Das ist eine mittelgroße Überraschung: Die L.E. Volleys haben am Freitag die zuvor verlustpunktfreien Youngstars Friedrichshafen mit 3:0 (25:21, 25:23, 25:19) aus der Brüderhalle gefegt. Die Partie vor 175 Zuschauer dauerte dementsprechend nur knapp 90 Minuten. „So konnten wir Kräfte sparen für Unterhaching“, freute sich Volleys-Coach Christoph Rascher. Denn schon am Sonnabend steht ab 19 Uhr die nächste schwere Aufgabe für seine Jungs an. Dann geht es erneut in der Brüderhalle gegen den Tabellenführer TSV Unterhaching II.