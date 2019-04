L.E. Volleys marschieren 2. Bundesliga entgegen

Es war dabei alles angerichtet am Freitagabend für den vorläufigen Saisonhöhepunkt der Volleys : Eine mit rekordverdächtigen 905 Zuschauern randvolle „Brüderhölle“, die diesen Namen auch wirklich verdiente. Dazu die Unterstützung durch eine Delitzscher Abordnung, die sich die Finger wund trommelte. Und schließlich ein topfitter und kompletter Leipziger Kader – inklusive dem Hellenen-Import Petros Kalas, für den extra der Rückflug in die Heimat nach hinten verlegt worden war.

Leipzig. Ist das schon die halbe Miete für die ersehnte Rückkehr der L.E. Volleys in die 2. Bundesliga? Jedenfalls haben die Leipziger Schmetterkünstler mit dem 3:1 (25:19, 25:27, 25:17, 25:21)-Erfolg gegen den TV Waldgirmes im Hinspiel der Aufstiegsplayoffs schon mal ordentlich vorgelegt. Jetzt gilt’s, diesen Vorsprung im Rückmatch bei den Hessen am Sonntagnachmittag zu verteidigen.

Ein Monster-Block und vier Matchbälle

So hätte es gerne weitergehen können – ging es aber leider nicht. Denn nach einem hoffnungsvollen Start kamen die Rascher-Jungs mit den Waldgirmeser Flatteraufschlägen einfach nicht mehr zurecht. Nervenflattern. Sechs Punkte in Folge gingen an die Gäste – und schon stand es 22:18 für sie. Nach der Einwechslung von Kalas wurde es kurzzeitig besser. Aber die Hausherren vergaben beim 25:24 einen Satzball und am Ende überraschend auch den ganzen Abschnitt aus der Hand. Das könnte in der Endabrechnung noch einmal haarig werden.

Immerhin war der dritte Durchgang dann eine klare Sache für die Volleys, vor allem durch den neu in die Partie gekommenen Felix Baum. Und das, obwohl der 18-Jährige mitten im Abistress steckt. Nach nicht einmal 20 Minuten leuchtete ein 25:17 auf der Anzeigetafel.