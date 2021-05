Nach Corona-Ausbruch: L.E. Volleys schaffen Wunder von der Brüderstraße

Volleys drehen auf

Die Konstellation: bei den Leipzigern hatte sich nach dem Spiel in Dresden fast der gesamte Kader mit dem Coronavirus angesteckt und fällt seitdem aus. Gegen Karlsruhe traten daher nur die beiden nicht-infizierten Spieler Jerome Ptock und Chris Warsawski an, dazu die lange verletzten Tjerk Dercksen und Maximilian Schmidt, der reaktivierte Jannik Kühlborn und die beiden Regionalliga-Akteure Max Gelsdorf und Paul Howorka, die seit einem halben Jahr keinen Ball mehr in der Hand gehabt hatten. Gerade zweimal hatte dieses Leipziger Allerlei unter der Woche Zeit gehabt, sich im Training zu finden. Auf der anderen Seite der Tabellenzweite aus Baden, der von den vergangenen 14 Partien nur eine verloren hatte (gegen Spitzenreiter Grafing), mit voller Kapelle an die Pleiße reiste und noch die Chance hatte Meister zu werden - weswegen das Match überhaupt noch ausgespielt wurde.