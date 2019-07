L.E. Volleys: Trainer Christoph Rascher verlängert Vertrag um zwei Jahre

In die Saison 2018/19 starten die Volleys mit einem Auswärtsspiel in Schwaig am 14. September (19.30 Uhr), am 14. Dezember steht in Leipzig das ewig junge Derby gegen den GSVE Delitzsch an. Am 22. März müssen die Messestädter in Delitzsch antreten. Das letzte Volleys-Saisonspiel steigt am 18. April in Gotha.