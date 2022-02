L.E. Volleys trennen sich vorzeitig von Trainer Christoph Rascher

"Wir versprechen uns vom kurzfristigen Trainerwechsel neue Impulse für die Mannschaft", erklärt Volleys-Vorstand Martin Ivenz dazu. Und Roscher betont, dass die Leistungen in den vergangenen Wochen zwar durchaus ansprechend gewesen seien, doch am Ende die Gegner immer die Punkte mit nach Hause nehmen konnten. Nachfolger Raschers wird Jan Pretscheck, der sich im sächsischen Volleyball gut auskennt. Der gebürtige Dresdner hat schon die Frauen des Chemnitzer VV in der 3. Liga sowie die Männer des VSV Oelsnitz in der 3. Liga trainiert. Zuletzt kümmerte er sich lange um den VC aus seiner Heimatstadt als Coach und Manager. Sein Vertrag gilt vorerst bis Saisonende.

Mit dem VC Dresden kommt es auch direkt schon am Sonntag (16 Uhr, Volleydome Bürgerwiese) zum brisanten Aufeinandertreffen. Schließlich sind die Landeshauptstädter jenes Team, das den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Bei einem klaren Sieg könnten die Volleys bis auf vier Punkte an den direkten Konkurrenten heranrücken - bei einer deutlichen Niederlage aber auch schon zehn Zähler Rückstand aufs rettende Ufer haben. Ein zusätzliches Zünglein an der Waage spielen dabei die Delitzscher, die bereits am Sonnabend in Dresden antreten müssen und den Leipzigern einerseits helfen, ihre Lage aber andererseits auch verkomplizieren könnten. Es wird also ein wirklich wichtiges Wochenende für den hiesigen Volleyball.