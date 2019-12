L.E. Volleys verlieren Derby-Krimi gegen GSVE Delitzsch

Leipzig. Es war mal wieder was fürs Herz, das ewig junge Derby zwischen den L. E. Volleys und dem GSVE Delitzsch. Nach einem gemeinsamen Jahr in der 3. Liga trafen die beiden besten Volleyball-Teams der Region am späten Sonnabend wieder in der 2. Bundesliga aufeinander und schenkten sich dabei nichts. Am Ende waren die Gymnasialen nach fast zweieinhalb Stunden Spielzeit der knappe, aber verdiente Sieger durch 3:2.