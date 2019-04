L.E. Volleys vor dem wichtigsten Heimspiel der Saison

Leipzig. „Wir lassen uns einfach überraschen“, sagt Falk Köthen über das Match gegen den TV Waldgirmes. Das Hinspiel in der Aufstiegsrelegation für die 2. Bundesliga am Freitagabend (20 Uhr) in der Brüderhalle dürfte die wichtigste Heimpartie für die L.E. Volleys in dieser Saison werden. Denn die Leipziger müssen vorlegen, um dann nach dem Rückspiel am Sonntag in Waldgirmes die Rückkehr ins Unterhaus feiern zu können.

🚨🚨Noch 2 Tage🚨🚨 Am Freitag geht es für unsere #ersteMänner im Aufstiegsspiel 20 Uhr in der Brüderhalle gegen Waldgirmes. Eine tolle Botschaft kommt heute vom Leipziger Nationalspieler Anton Brehme. 🔊 Anton seht ihr übrigens vom 28.6.-30.6. live bei der Nations League in der Arena Leipzig. Alle Infos und Tickets gibts hier: 👉🏻www.facebook.com/events/373067699912052 #levolleys #volleyballfürleipzig

Die Volleys wollen morgen vor allem auf ihre Heimstärke setzen. „So eine große Halle wie wir hat kaum jemand in der dritten Liga“, sagt Köthen, der auf möglichst viele Zuschauer hofft. „Das könnte Waldgirmes beeindrucken.“ Und immerhin blieben die Leipziger in der regulären Saison zu Hause ungeschlagen. Für Köthen ist es auch eher von Vorteil, vorlegen zu müssen. „Es gibt ja Leute bei uns, die am Freitag arbeiten müssen.“ So erspart sich L.E. zumindest die anstrengende Anfahrt am Wochentag und kann ausgeruht am Sonntag in Waldgirmes antreten – hoffentlich mit dem passenden Hinspielergebnis im Rücken.