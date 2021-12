"L’Équipe" berichtet: Niko Kovac bei AS Monaco unter Druck – Bosse unzufrieden mit Entwicklung

Droht Niko Kovac bei der AS Monaco ein ähnliches Schicksal wie einst beim FC Bayern München? 2019 gewann der Trainer mit dem FCB in seiner ersten Saison das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, als der FCB in der Folgesaison in die Krise schlitterte, wurde der heute 50-Jährige entlassen – auch, weil die Entwicklungsrichtung beim Rekordmeister nicht mehr gestimmt hatte und Kovac einige Spieler gegen sich aufgebracht haben soll. Wie die französische Zeitung L’Équipe berichtet, könnte es in der kommenden Rückrunde auch in Monaco für den gebürtigen Berliner nach einer guten Debütsaison mit Abschlussplatz drei eng werden.

