L'Équipe: Hannover 96 wirbt um Mainzer Antoine Makoumbou 

Wenig Regionalliga, kein Profi-Einsatz

"Er ist ein sehr gut ausgebildeter, entwicklungsfähiger und interessanter Spieler für unsere U23", kommentierte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder die damalige Verpflichtung. Bisher entpuppte sich der gebürtige Pariser nicht als gewünschte Verstärkung. In der Mainzer Reserve erhielt er in fünf Spielen 270 Einsatzminuten, schoss ein Tor für den südwestlichen Regionalligisten. Einen Profi-Einsatz hat er noch nicht in der Vita.

Makoumbou spielte in der U19 des AS Monaco, bevor er in die Ligue 2 wechselte. Nebst Abstiegsaspirant Hannover 96 soll sich wohl auch Girondins Bordeaux mit ihm befassen (Tabellen-13. in der französischen Beletage). Dort soll das Interesse aber noch nicht verschriftlicht worden sein.