"L'Equipe": Nationalspieler Draxler verlängert bei PSG – Neuer Vertrag bis 2023

Lange war seine Zukunft offen, nun hat Julian Draxler offenbar eine Entscheidung getroffen: Wie die französische Fachzeitung L'Equipe berichtet, verlängert Draxler seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain. Demnach unterschreibt der 27 Jahre alte Offensiv-Allrounder beim Hauptstadtklub ein neues Arbeitspapier bis 2023. Draxlers aktueller Kontrakt bei den Parisern läuft nach der Saison aus, der ehemalige Schalker und Wolfsburger wäre dann ablösefrei gewesen. Deswegen wurde er immer wieder auch mit einem Wechsel – etwa in die Bundesliga zu Hertha oder Leverkusen – in Verbindung gebracht.

Draxlers EM-Chancen ungewiss

Draxler wechselte im Januar 2017 vom VfL Wolfsburg nach Paris. Der Traditionsklub überwies damals 36 Millionen Euro Ablöse in die Autostadt. In den bisherigen drei Jahren beim amtierenden französischen Meister kam Draxler aber nie komplett über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Im Pariser Star-Ensemble absolvierte er in dieser Saison bisher 22 Liga-Spiele, stand in fünf Partien in der Champions League auf dem Platz. Trainer Mauricio Pochettino, der im Winter von Thomas Tuchel übernahm, baut aber mehr auf ihn, als sein deutscher Vorgänger das zuletzt getan hatte.