La Liga: Barcelona schlägt Osasuna mit 4:0 - Messi bejubelt Treffer im Maradona-Trikot

Der FC Barcelona hat sechsten Spieltag der La Liga seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen CA Osasuna ließ der Top-Klub am nichts anbrennen, gewann souverän mit 4:0. Das Spiel stand dabei ganz im Zeichen der früheren argentinischen Fußball-Weltstars Diego Maradona. Nach seinem Treffer in der 73. Minute zum 4:0 (2:0)-Endstand zog Superstar Lionel Messi sein Barcelona-Trikot aus und zeigte sich im schwarz-roten Trikot mit der Nummer 10 des argentischen Klubs Newell's Old Boys. Anschließend schickte der mehrmalige Weltfußballer Kusshände in Richtung Himmel, schaute nach oben und bekreuzigte sich danach. Messi und sein Landsmann Maradona hatten - zu unterschiedlichen Zeiten - für den Verein gespielt. Die übrigen Treffer für die Katalanen erzielten Martin Braithwaite (29.), Antoine Griezmann (42.) und die ehemalige Bayern-Leihgabe Coutinho.

Anzeige