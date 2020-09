Wegen Freitags- und Montagsspielen: La Liga legt sich mit Verband an - Saisonstart in Gefahr?

La Liga hält Sonderregel wegen Geisterspielen für gültig

Die Liga gehe hingegen davon aus, dass die wegen der Corona-Pandemie vereinbarte Sonderregel, dass die Spiele ohne Zuschauer auch an den beiden Arbeitstagen stattfinden können, weiter gültig sei, schrieb die Zeitung weiter. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen gehofft, dass mit dem Beginn der neuen Saison wieder Zuschauer in die Stadien kommen könnten. Wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen wurde dies aber verworfen.

Der Verband und die Liga streiten schon seit langem über die Frage, wer von ihnen Zeit und Ort der Spiele festlegen darf. Der Verband ist gegen die Spiele außerhalb des Wochenendes, die Liga argumentiert mit den höheren Einnahmen aus TV-Übertragungsrechten an vier statt an zwei Wochentagen. Die letzte Entscheidung könnte nun wie schon früher bei den Gerichten liegen. Nach dem Neustart der vergangenen Saison im Juni hatte die Liga Spiele an jedem Tag der Woche stattfinden lassen. Zuvor hatte es auch hitzige Diskussionen um die Notwendigkeit von Geisterspielen gegeben.