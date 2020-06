Sondergenehmigung ausgenutzt? Celta Vigo verpflichtet Stürmer Nolito als Ersatz für verletzten Torhüter

Kurioser Transfer im Abstiegskampf der spanischen La Liga: Mitten in der nach der Corona-Zwangspause wieder aufgenommenen Saison verstärkt sich das abstiegsbedrohte Celta Vigo mit Stürmer Nolito vom FC Sevilla. Vigo steht als Viertletzter nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen in der spanischen Elite-Liga. Dass der Klub nun mitten im Spielbetrieb einen Transfer tätigen darf, liegt an einer Sonderregelung des Liga-Verbands: Fällt ein Spieler mit einer Verletzung langfristig aus, kann Ersatz verpflichtet werden.