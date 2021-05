Kroos, ter Stegen und Co. weiter bei DAZN: Streamingdienst verlängert TV-Vertrag mit spanischer Liga

DAZN und La Liga sind schon seit dem Markteintritt des Streamingdienstes in Deutschland im Jahr 2016 verbunden - und diese Liaison bleibt bestehen. Der TV-Vertrag zwischen beiden Parteien wurde um fünf Jahre verlängert. Das kündigte DAZN am Sonntagabend in der Halbzeitpause der Meisterkonferenz in der spanischen Liga mit Beteiligung des FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid an.

