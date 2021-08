La Liga vor Milliarden-Deal mit Finanzdienstleister: Real Madrid widersetzt sich

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat heftige Kritik an einem geplanten milliardenschweren Deal der Liga mit einem Finanzdienstleister geübt. In einer Stellungnahme am Donnerstagabend schrieb der Klub, die Übereinkunft sei ohne Beteiligung oder Wissen von Real Madrid erfolgt. Am Donnerstag habe die La Liga erstmals beschränkten Einblick in die Einzelheiten der Vereinbarung gewährt. Der Finanzdienstleister (CVC) will nach Medienberichten vom Mittwoch 2,7 Milliarden Euro in den spanischen Fußball investieren. Die Profiliga hat mit dem Unternehmen ein Grundsatzabkommen erreicht. Die notwendige Ratifizierung des Abkommens gilt eigentlich als Formsache.

Anzeige