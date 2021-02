Hotspot La Réunion: Leipziger Kanuten trainieren mit halber Welt-Elite auf kleiner Insel

La Reunion/Leipzig. Es klingt ein wenig makaber: Innerhalb von Europa herrscht weitgehend Reiseverbot. Also treffen sich die weltbesten Slalomkanuten aus Polen, Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien und Deutschland derzeit auf einer 50 mal 50 Kilometer kleinen Insel im Indischen Ozean. Seit Sonntag trainieren auch die Leipziger Olympiahoffnungen Andrea Herzog und Franz Anton auf der zu Frankreich gehörenden Vulkaninsel La Reunion, um sich unter klimatisch optimalen Bedingungen auf die Olympiasaison vorzubereiten. Die Canadier-Weltmeisterin hat ihr Tokio-Ticket bereits sicher, der Ex-Weltmeister im C1 will die olympische Fahrkarte bei der EM im Mai in Italien lösen. Beide sind im Gegensatz zum Leipziger Trainerteam bislang coronafrei durch Herbst und Winter gekommen. Anzeige

Strapaziöser Auftakt

Ihre Boote hatten die deutschen Asse bereits eine Woche vorher von Augsburg aus mit einer Speditionsfirma auf die Südhalbkugel schicken lassen. Mit dem Ergebnis: Die erste Trainingseinheit musste ausfallen, weil die Boote überraschend nicht verfügbar waren. „Sie sind immerhin angekommen“, gibt Landespolizist Anton Entwarnung: „Wir sind nur noch nicht an sie rangekommen, weil zum Sonntag kein Mitarbeiter der hiesigen Spedition verfügbar war.“

Apropos Boote: Anton hat noch je einen Canadier in London und in Neuseeland liegen. „Ich hoffe, die dortigen Athleten bringen mir die Boote mit, wenn wir uns mal wieder beim Wettkampf begegnen.“

Wegen fehlender Trainingsgeräte stand am Montagvormittag Plan B auf dem Programm: Die beiden LKC-Asse joggten zu einem Wasserfall und mussten dabei auf zehn Kilometern ungewohnte 600 Höhenmeter überwinden. Ein strapaziöser Auftakt der knapp drei Trainingswochen bei strahlender Sonne und 30 Grad im Schatten.

"Mulmiges Gefühl"

Unterm Strich überwiegt erst einmal die Freude, in Coronazeiten überhaupt in warmen Gefilden trainieren zu dürfen. Andrea Herzog verrät: „In unserem eigentlichen Trainingsziel Sydney hätten wir ausnahmslos zunächst 14 Tage im Zimmer verbringen müssen.“ Die Bilder der Tennisprofis in Melbourne gingen gerade um die Welt. „Und auch in Dubai wären wir nicht ohne siebentägige Quarantäne weggekommen.“ In La Reunion reichen negative Tests.

Der Betreiber der Kanuanlage habe lediglich darauf gedrungen, dass die Athleten in den ersten sieben Tagen keine öffentlichen (Fitness-)Räume nutzen. „Ich bin froh, dass wir wieder ins Wildwasser dürfen. Zu Hause haben wir zuletzt nur im Flachwasser trainiert. Nun will ich die auf der Weißen Elster geübten technischen Elemente bei richtiger Strömung umsetzen“, ergänzt die 20-Jährige. Franz Anton hatte sich schon fast damit abgefunden, diesen Winter nicht zu verreisen. „Das wäre wegen des fehlenden Reisestresses sogar entspannter gewesen. Ich wollte aber nicht daheim ohne meinen Trainer arbeiten. Ein etwas mulmiges Gefühl habe ich nun, ob wir wegen der Coronalage wie geplant auch wieder heimkommen.“

Bucht wimmelt von Baby-Haien

Heimtraining hätte eine Gefahr in sich gebürgt: „Man weiß nie, wie streng der Frost noch wird. Unter 5 Grad funktioniert im Kanupark Markkleeberg das Förderband nicht. Und bei Eis im unteren Becken hätten die Pumpen nicht angeworfen werden dürfen.“ Sein größter nationaler Kontrahent ums Olympiaticket, der Augsburger Sideris Tasiadis, hat sich übrigens dafür entschieden, nicht zu verreisen.