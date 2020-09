Bruno Labbadia nach Pokal-Pleite: Keine Neueinkäufe auf Teufel komm raus

Trainer Bruno Labbadia hat nach dem bitteren Pokal-Aus von Hertha BSC in der ersten Runde des DFB-Pokals ein besseres Abwehrverhalten seiner Mannschaft für eine sorgenfreiere Saison angemahnt. Der 54-Jährige betonte in einem Interview der "Welt am Sonntag" zudem, dass der Berliner Fußball-Club dank der Millionen von Investor Lars Windhorst nun nicht auf dem Transfermarkt wildern wird.