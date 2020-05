Labbadia, Herrlich, Lehmann: Das sind die neuen Gesichter zum Bundesliga-Neustart

Meisterschale, Konfettiregen, Bierduschen - und als Kontrastprogramm Tränen bei den Absteigern: Eigentlich wäre die 57. Saison der Bundesliga am Samstag mit dem emotionalen Finale beendet worden. Nun steht beim Anpfiff zum Corona-Spielbetrieb ohne Zuschauer erst der 26. Spieltag an. In der Pause war für die Vereine nicht viel möglich - auch weil nicht klar ist, welche finanziellen Folgen die Corona-Krise für die Klubs haben wird. Doch ein Verein hat in der nachrichtenarmen Zeit wieder einmal die Schlagzeilen bestimmt. Die Rede ist von Hertha BSC - dem neureichen Hauptstadtklub mit den großen Ambitionen. Gleich zwei große Namen hat die "Alte Dame" neu geholt - auf dem Platz stehen wird davon jedoch keiner.

Jens Lehmann: Klinsmann-Nachfolger bei Hertha BSC

Nach dem unrühmlichen Gastspiel von Jürgen Klinsmann setzen die Berliner weiter auf bekannte Namen. Der Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann hat den Posten des im Februar Hals über Kopf als Trainer zurückgetretenen Klinsmann im Aufsichtsrat übernommen. Der 50-jährige soll sich in dem Gremium wie zuvor Klinsmann in dessen nur wenige Wochen währenden Amtszeit um sportliche Belange kümmern. Ebenso neu in den Aufsichtsrat zieht der Berater Marc Kosicke, zu dessen Klienten die Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool und Julian Nagelsmann von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig gehören. "Das Angebot von Lars Windhorst, an der weiteren Entwicklung von Hertha BSC mitzuarbeiten, habe ich gerne angenommen", erklärte Lehmann. Zuletzt war Lehmann mit kontroversen Aussagen zum Coronavirus in die Schlagzeilen geraten. Lehmann spielte als Profi unter anderem bei Schalke 04, Borussia Dortmund und dem FC Arsenal. Unter Bundestrainer Klinsmann wurde er 2006 kurzfiristig WM-Torwart anstelle von Oliver Kahn. Nach seiner Spielerkarriere war er unter anderem Co-Trainer bei Arsenal und beim FC Augsburg. Zudem war er unter anderem bei Länderspielen der DFB-Auswahl TV-Experte beim Sender RTL. Auch in dieser Funktion fiel er durch meinungsstarke Äußerungen auf.

Bruno Labbadia: Nouri-Nachfolger in Berlin

Doch nicht nur im Aufsichtsrat hat sich Hertha prominent verstärkt, auch auf der Trainerbank werden sich Fans auf ein anderes Gesicht einstellen müssen. Mit Bruno Labbadia hat sich der ambitionierte Erstligist mit dem bisherigen "Graue-Maus-Dasein" einen begehrten Coach geangelt. Er folgt auf Alexander Nouri, der das Team nach der Flucht von Klinsmann interimsmäßig übernommen hatte. Bei seiner Vorstellung am Ostermontag gab Labbadia zu, auch Angebote aus dem Ausland gehabt zu haben. "Auch ins Ausland zu gehen war eine Option, nachdem ich schon so lange in der Bundesliga war. Hertha war mein Wunsch-Verein, schon im Sommer. Ich sehe Potenzial in der Mannschaft und im Verein", erklärte er selbstbewusst. Mit der Hertha will er mittelfristig an die europäischen Plätze anklopfen und aus dem Hauptstadtklub eine Adresse für guten Offensivfußball machen. Labbadia soll die Hertha, die in letzer Zeit vor allem negativ in Erscheinung getreten war (Posse um Jürgen Klinsmann, Wirbel um das Video von Salomon Kalou), wieder in sportlich bessere Zeiten führen. Dass er Teams formen kann, hat er nicht nur zuletzt in Wolfsburg unter Beweis gestellt. Los geht es für Labbadia, Lehmann und die Hertha am Samstag im Spiel gegen die TSG Hoffenheim.

