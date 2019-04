Labbadia-Nachfolge perfekt: Oliver Glasner wird Trainer beim VfL Wolfsburg

Nun ist alles in trockenen Tüchern: Der VfL Wolfsburg hat am Dienstagmittag seinen neuen Trainer für die kommende Saison bekannt gegeben. Wie bereits berichtet, wird Oliver Glasner den Fußball-Bundesligisten ab Sommer übernehmen, bekommt einen Vertrag bis 2022. Österreicher tritt ab Sommer die Nachfolge von Bruno Labbadia an, der seinen Vertrag zum Saisonende bekanntlich auf eigenen Wunsch auslaufen lässt. Auch VfL-Ligakonkurrent VfB Stuttgart hatte stark um den 44-Jährigen gebuhlt, zudem interessiert: Schalke 04. Doch beiden Klubs hatte Glasner schon länger abgesagt.

Schmadtke: "Haben uns mit Glasner bereits länger beschäftigt"

„Wir haben uns mit Oliver Glasner bereits länger beschäftigt und seine beeindruckende Arbeit in Linz aufmerksam verfolgt", so VfL-Manager Jörg Schmadtke, der am Montagabend vor dem Spiel gegen die Frankfurter noch gesagt hatte, dass es eher am Ende der Woche die Verkündung des neuen VfL-Trainers gibt. Doch nun ist die Sache fix. "Die Gespräche mit ihm haben die positiven Eindrücke, die wir bis dahin von ihm hatten, bestätigt und uns das sichere Gefühl gegeben, dass er die richtige Wahl ist, um mit dem VfL Wolfsburg die nächste Entwicklungsphase anzugehen. Wir bekommen mit ihm einen fachlich hervorragenden Trainer und einen echten Teamplayer“, so Schmadtke weiter.

VfL Wolfsburg: So schnell waren die Trainer wieder weg Die Amtszeiten der VfL-Trainer ©

Anzeige

LESENSWERT

Mit Glasner bekommen die Wolfsburger einen Trainer, der in der Bundesliga noch weitestgehend unbekannt ist, sich in Österreich aber einen Ruf als ausgewiesener Fachmann und akribischer Arbeiter verschafft hat. Mit dem LASK steht er derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Krösus RB Salzburg – viel mehr ist in Österreich kaum möglich. Auch deshalb wird der Trainer, der für seine realistischen Einschätzungen bekannt ist, zum Entschluss gekommen sein, den nächsten Karriereschritt zu machen.

Oliver Glasner übernimmt die Wölfe! Der 44-jährige Österreicher wird ab Sommer neuer Cheftrainer beim VfL Wolfsburg. Er hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Herzlich Willkommen in Wolfsburg! #immernurdu #VfLWolfsburg pic.twitter.com/93q7wXskZj — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) April 23, 2019

Glasner: "Haben die gleichen Vorstellungen"

Für Glasner ist das Engagement in Wolfsburg die erste Station im Ausland. „Der Wechsel in die deutsche Bundesliga ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue und der ich mich sehr gern stelle", sagte Glasner und fügte hinzu: "In den Gesprächen mit Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer haben wir schnell gemerkt, dass wir die gleichen Vorstellungen davon haben, wie wir mit dem VfL in den kommenden Jahren erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen wollen und können. Zudem sind die Bedingungen in Wolfsburg hervorragend, so dass für mich schnell klar war, dass ich diese Aufgabe gern annehmen möchte.“ Wie ebenfalls berichtet, bringt der LASK-Coach auch seine Co-Trainer Michael Angerschmid (für seine detaillierten Analysen bekannt) und Michael Berktold (der Fitmacher, Spitzname „Magic Mike“) mit. Zudem wird ihn Sportwissenschaftler Thomas Sageder als Assistent begleiten.

Der frühere Innenverteidiger war als Spieler für den SV Ried und den LASK aktiv. Nach Stationen als Co-Trainer bei RB Salzburg und einem einjährigen Gastspiel als Trainer beim SV Ried wechselte Glasner 2015 als Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion zum LASK in die zweite Liga. Die Linzer führte er 2017 zurück in die Erstklassigkeit, im ersten Jahr dort gleich auf den vierten Platz und anschließend bis in die dritte Qualifikationsrunde der Europa League.

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.