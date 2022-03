"Lächerlich", "Bullshit": Bondscoach Louis van Gaal kritisiert FIFA für WM-Vergabe nach Katar

Bondscoach Louis van Gaal findet es "lächerlich", dass die Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen wird. Der FIFA ginge es nicht um die Entwicklung des Fußballs, sondern um Geld, sagte der Nationaltrainer der Niederlande. Der 70-Jährige trifft mit seinem Team am nächsten Dienstag (29. März) in Amsterdam in einem Testspiel auf Deutschland. Anzeige

"Ich finde es lächerlich, dass wir in einem Land spielen werden, um - wie die FIFA sagt - den Fußball dort zu entwickeln, in dem man dort ein Turnier austrägt", sagte van Gaal am Montag und kritisierte die Vergabe der Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember) durch die FIFA nach Katar. Es gehe der FIFA um Geld, um kommerzielle Interessen. "Das ist Bullshit", schimpfte der frühere Bayern-Trainer van Gaal, der sich bereits in seiner dritten Amtszeit als Bondscoach befindet. Mit der Niederlande qualifizierte sich der Fußball-Lehrer als Gruppensieger für die Katar-WM.

Katar steht praktisch seit der Vergabe des Turniers Ende 2010 wegen der Menschenrechtslage und der Situation für ausländische Arbeiter in der Kritik. Berichte über Tausende Todesfälle auf den Baustellen des Emirats sorgen immer wieder für großes Aufsehen. Die Regierung Katars weist die Kritik zurück und verweist auf eine Vielzahl an Reformen.