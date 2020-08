Ladies first: Der NFV-Pokal der Frauen startet schon dieses Wochenende

Sind Sie bereit für die neue Fußball-Saison? Die Frauen aus Niedersachsen sind es. Mit der ersten Runde im NFV-Pokal nimmt die Spielzeit 2020/2021 am Wochenende Fahrt auf. Nach einer gefühlten Ewigkeit, nach Wochen und Monaten der Entbehrung. „Wer hätte das gedacht?“, sagt 96-Trainer Sebastian Baar stellvertretend für alle.

96-Frauen werden vom Ligakonkurrenten erwartet

Die Frauen von Hannover 96 müssen Sonntag (15 Uhr) beim Regionalliga-Konkurrenten Osnabrücker SC antreten. „Das ist eine Mannschaft, die genau wie wir das Potenzial hat, oben mitzuspielen“, sagt Baar. „Wir sind auf einem sehr guten Stand und werden sehr gut vorbereitet sein.“ Covid-19, das so lange das Leben bestimmte, wird den Amateurfußball allerdings noch lange erhalten bleiben. So befindet sich Bente Bode nach ihrem Urlaub und dem Kontakt mit einer positiv getesteten Person aus Sicherheitsgründen noch in Quarantäne. „Ihr erster Test war negativ, aber wir brauchen noch einen zweiten zur Bestätigung“, sagt Baar. Ihr Einsatz ist fraglich, Janina Breitsch weilt noch im Urlaub.