Lage angeblich "ernst": Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter im Krankenhaus

Der langjährige FIFA-Präsident Joseph Blatter ist am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Das berichtet der Schweizer Tageszeitung Blick unter Berufung auf seine Tochter Corinne Blatter Andenmatten. Der Zustand des 84-Jährigen sei dem Bericht zufolge "ernst", er schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Über die Art der Beschwerden wurde nichts bekannt. "Mein Vater ist im Spital. Es geht ihm jeden Tag besser. Aber er braucht Zeit und Ruhe", sagte seine Tochter dem Blatt. Anzeige

Es ist nicht das erste Mal, dass Blatter mit gesundheitlichen Problemen kämpft. 2015 musste er nach einem Kollaps des Immunsystems auf der Intensivstation behandelt werden. 2016 wurde ihm ein Teil der linken Ohrmuschel wegen eines Hautkrebs-Tumors entfernt.

Blatter war von 1998 bis 2016 Präsident des Weltverbands FIFA. Wegen Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung sperrte ihn die Ethikkomission der FIFA 2015 zunächst für acht Jahre für alle mit dem Fußball verbundenen Tätigkeiten, in einem Berufungsverfahren 2016 wurde die Strafe auf sechs Jahre reduziert. Erst Ende des vergangenen Jahres stellte die FIFA Strafanzeige gegen Blatter: Dem 84-Jährigen wird vorgeworfen, wegen mutmaßlich fragwürdiger Verträge mitverantwortlich für die bisherigen und schon jetzt absehbaren Verluste des FIFA-Museums (in Zürich) in Millionenhöhe zu sein. "Die Anzeige zielt auf die gesamten Projektkosten in Höhe von 500 Millionen Schweizer Franken", teilte die FIFA mit.