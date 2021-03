Lage der Arbeitsmigranten: Amnesty fordert von FIFA Druck auf Katar vor WM 2022

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den Fußball-Weltverband FIFA aufgerufen, WM-Gastgeber Katar zu einer Verbesserung der Lage von Arbeitsmigranten zu drängen. Das Emirat habe in den vergangenen Jahren eine Zahl „positiver Reformen“ beschlossen, die zu oft jedoch nicht ausreichend umgesetzt würden, erklärte Amnesty am Montag vor Beginn der WM-Qualifikation in Europa. Tausende Arbeiter würden weiter ausgebeutet und misshandelt. Die FIFA müsse ihren gesamten Einfluss nutzen, um Katar zur Erfüllung seines Reformprogramms zu drängen, teilten die Menschenrechtler mit. Anzeige

Das Golf-Emirat steht wegen Menschenrechtsverletzungen international immer wieder in der Kritik. Katars Regierung hatte in den vergangenen Jahren Reformen beschlossen, die die Lage der Arbeitsmigranten verbessern sollen. So lockerte sie etwa die strikten Ausreisebestimmungen. Die UN-Arbeitsorganisation ILO und auch Amnesty lobten die Reformen. Die Menschenrechtler bemängeln zugleich jedoch, wegen einer mangelhaften Umsetzung der Reformen seien Tausende Arbeiter weiter der Gnade skrupelloser Arbeitgeber ausgesetzt.

Die WM sei ohne Arbeitsmigranten unmöglich, da diese 95 Prozent der Arbeitskräfte in Katar stellten, erklärte Amnesty. Zu oft müssten die Arbeiter immer noch feststellen, dass ihre Zeit in dem Emirat durch Missbrauch und Ausbeutung bestimmt sei. Als Organisator habe die FIFA die Verantwortung, Gefahren für die Menschenrechte zu verringern.

Aufrufe zum WM-Boykott - Amnesty dagegen Zuletzt hatte es Aufrufe zu einem Boykott der WM in Katar gegeben. Der Rasen-Lieferant sagte seine Ausstattung der WM-Stadien sogar ab. Amnesty sprach sich jedoch dagegen aus, weil dadurch Fortschritte bei den Menschenrechten um Jahre zurück geworfen werden würden.