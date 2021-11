Die Lage bei RB Leipzig: Vor dem Sieg gegen BVB "nicht alles schlecht, jetzt nicht alles gut"

Der BVB? Ist in Zeiten wie diesen, in denen der Malkasten nur die Farben schwarz und weiß kennt und die ganz dicken Pinsel ausgepackt werden, r wie raus aus dem Titelkampf. Nach zuvor acht Siegen aus zehn Liga-Spielen. Die Bayern sind d wie durch. Mit 28 Punkten. Das sind vier mehr als Dortmund (24). Leipzig ist zurück im Titelrennen. Mit 18 Punkten. Reflexe statt Reflexionen. Mein Versuch, Zwischentöne ins Sport1-Studio zu malen, mündete am Phrasenschwein: „Es war vorher in Leipzig nicht alles schlecht. Und es ist jetzt nicht alles gut.“