Sky-Kommentator Marcus Lindemann wird bei der Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, Sky) sein Comeback am Mikrofon des Bezahlsenders geben. Seit Oktober hatte der 56-Jährige seine Tätigkeit ruhen lassen. Die Gründe für seine Auszeit nannte Lindemann in einer vom Pay-TV-Sender veröffentlichten Videobotschaft. "Lange Zeit musste ich leider aussetzen. Der Grund ist die Lähmung meiner rechten Gesichtshälfte", erklärte er. "Nach einer Operation wurde der dafür verantwortliche Nerv in Mitleidenschaft gezogen, was zu einer sogenannten Faszialisparese geführt hat."

Obwohl die Krankheit nach wie vor nicht gänzlich ausgeheilt ist, will Lindemann am Samstag erstmals seit Oktober wieder ein Spiel kommentieren. Behilflich ist dabei ein angebrachtes Gesichtstape, welches "die betroffene Seite derart stützt, dass ich mir nun ein Comeback zutraue." Mit Einschränkungen müsse der langjährige Sky-Mitarbeiter aber dennoch rechnen. So warb er um Verständnis "dafür, dass sich meine Aussprache in der näheren Zukunft anders anhört als man das zuvor von mir erwarten durfte." Wann Lindemann wieder vollends fit sein wird, könne man derzeit nicht absehen. Der TV-Sprecher optimistisch: "Ärzte und Therapeuten versichern mir, dass Nerv und Muskulatur wieder voll funktionsfähig sein werden."