Laimer von RB Leipzig erleidet Prellung im Bayern-Spiel

Am kommenden Samstag bestreitet RB beim SV Werder Bremen sein Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga, eine Woche später am 25. Mai in Berlin kommt es im Endspiel um den DFB-Pokal zum Wiedersehen mit Tabellenführer FC Bayern. Laimer war im Meisterschaftsrückspiel in der 86. Minute ausgewechselt worden.