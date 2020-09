Lampard-Lob nach Havertz-Gala: "Erste großartige Nacht von vielen" - Chelsea-Traumduo mit Abraham?

Nach seiner Gala-Vorstellung sprach Kai Havertz in die Frontkamera eines Handys, jemand aus der Medienabteilung des FC Chelsea hatte es ihm offenbar in die Hand gedrückt - um etwas dazu zu sagen, was soeben passiert war. Drei Tore hatte der deutsche Nationalspieler beim 6:0-Sieg der "Blues" gegen den Zweitligisten FC Barnsley im englischen Ligapokal erzielt - und verkündete also per Video: "Ich bin sehr glücklich, meinen ersten Hattrick für den FC Chelsea erzielt zu haben."

Etwas aussagekräftiger waren da die Worte seines Trainers Frank Lampard, der den als teuersten deutschen Spieler der Geschichte von Bayer Leverkusen verpflichteten Neuzugang lobte: "Ich bin begeistert von ihm. Es war alles, was ich mir an diesem Abend für ihn gewünscht habe." Im Gegensatz zu seinen ersten beiden Auftritten im Chelsea-Dress in der Premier League, als Havertz auf der offensiven Außenbahn nicht überzeugen konnte, durfte er nun hinter der Sturmspitze Tammy Abraham (Timo Werner saß 90 Minuten auf der Bank) auflaufen.