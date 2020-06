Land lockert Corona-Bremse : Das sind die neuen Freiheiten im Amateursport

Die Sportszene in Hannover hat lange auf diese Botschaft warten müssen. Während in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Hessen längst wieder das Sporttreiben mit Körperkontakt erlaubt ist, sogar Testspiele erlaubt waren, stand Niedersachsen auf der Corona-Bremse. Bis jetzt.

Montag, 6. Juli, ist der Stichtag

Von Montag, 6. Juli, an – so steht es im Entwurf der Verordnung, die am Freitag offiziell vorgestellt wird – soll wieder Sport ohne Ab­stand erlaubt sein.

Allerdings unter folgenden Bedingungen. Kontakt ist nur erlaubt, wenn der Sport in „festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen erfolgt“. Ebenso müssen die Kontaktdaten und Dauer erfasst werden. Im Vergleich zum Sportverbot ein erheblicher Schritt nach vorne.